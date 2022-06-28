На своїй сторінці Instagram зірка розмістила декілька ефектних артів, на яких вона зображена в традиційному українському вбранні, а також привітала шанувальників з Днем Конституції, який відзначають 28 червня.⠀

"Сьогодні Конституції України 26! В такий буремний, проте абсолютно вирішальний для нашої країни час ми маємо знати напам’ять єднаючий код нашої нації", — звернулася співачка до шанувальників.

Цибульська назвала п'ять основних положень Конституції, які обов'язково має знати кожен українець.

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"Прочитай, запам’ятай і збережи в серці 5 основних положень Конституції Незалежної України. Знати - значить вміти захистити. Ми обов’язково переможемо!", — наголосила артистка.

Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. ⠀

Народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. ⠀

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.⠀

Україна - унітарна держава, територія якої є цілісною і недоторканною.⠀

Державною мовою в Україні є українська мова.⠀

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