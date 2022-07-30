Украинская певица, телеведущая и кума Михаила Хомы (Дзидзьо) Ольга Цибульская исполнила русскоязычную песню Тины Кароль на украинском и вызвала восторг.

На своей странице в Instagram артистка разместила забавное видео в курятнике, на котором она исполняет переведенную на украинский язык песню Тины Кароль "Скандал".

"Снимаю эту рубрику для поддержки перехода украинцев с русского на родной. И чтобы показать - поп-хиты могут и будут звучать на украинском", - пояснила Цибульская.

Кароль недавно резко высказалась о звездах, которые не поют на украинском, при том что сама перед тем выпустила полностью русскоязычный альбом. Поэтому поклонники еще больше ценят, что Цибульская перепела песню Тины на родном языке, и засыпали певицу одобрительными отзывами в комментариях:

"восхищаюсь. Как всегда настоящая, без накрутов";

"Да, да, Тина Кароль недавно чирикала, что позор артистам, которые не поют на украинском. Это та, у которой 3 песни написаны на родном языке 🤮";

"Мне даже больше понравилось, чем оригинал"

"Украинские песни всегда были, есть и будут самые лучшие";

"Тина в шоке?";

"Было бы интересно услышать песни Оли Поляковой на украинском языке";

"Я думаю что песни которые были фаст-фудом им и останутся как ни старайся. Лучше развивать украиноязычный контент, который и был до этого, не стоит уделять внимание песням русскоязычных артистов, никто из них не переживал, что они дальше подпитывали русификацию. Пусть все эти малорусские нелепые песни останутся в небытии».

Напомним, Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

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