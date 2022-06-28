Як повідомляє Politeka.net, сину української співачки Олі Цибульської Нестору вже виповнилося сім років. Горда мама повідомила на сторінці Instagram, що Нестор закінчив перший клас і в четвер його чекає незвичайний випускний.
На жаль, через напад росії на Україну, багато школярів зустрінуть випускний вдалині. Це стосується і Нестора, який зараз перебуває з мамою на заході України.
Вчителька хлопчика попросила дітей приготувати коробку, в яку вони складатимуть свої спогади про перші літні канікули.
"У Нестора в четвер випускний. Він буде онлайн. Діти будуть робити коробку, в яку будуть збирати спогади про свої перші літні канікули", - уточнила Оля Цибульська.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Лопес в маленькому боді показала, чому їй масово заздрять жінки: "Пишайся, дівчинка, де твої 52?"
Ракетний удар завдано по скупченню людей у Кременчузі: мер повідомив перші деталі трагедії
Воєнний стан можуть продовжити після 23 серпня: озвучено плани щодо мобілізації
Окупанти примітили новий напрямок для наступу: розвідка Британії дізналася, де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУ
Зіркова мама вирішила також показати, що саме семирічний син приготував для того, щоб прикрасити білу коробку. Так, Оля Цибульська прикупила для сина патріотичні наклейки і браслет з написом "Україна".
"Дуже хочу, щоб спогади у всіх діток були приємними і дитячими. Наскільки це можливо сьогодні", - додала співачка.
Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська приголомшила розповіддю, що побачила в СПА з дитиною.
Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська висловилася про перенесення Євробачення до Британії.
Також Politeka писала, що Цибульська розповіла, як українцям відправити окупантів на концерт до Кобзона.