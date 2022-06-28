Як повідомляє Politeka.net, сину української співачки Олі Цибульської Нестору вже виповнилося сім років. Горда мама повідомила на сторінці Instagram, що Нестор закінчив перший клас і в четвер його чекає незвичайний випускний.

На жаль, через напад росії на Україну, багато школярів зустрінуть випускний вдалині. Це стосується і Нестора, який зараз перебуває з мамою на заході України.

Вчителька хлопчика попросила дітей приготувати коробку, в яку вони складатимуть свої спогади про перші літні канікули.

"У Нестора в четвер випускний. Він буде онлайн. Діти будуть робити коробку, в яку будуть збирати спогади про свої перші літні канікули", - уточнила Оля Цибульська.

Зіркова мама вирішила також показати, що саме семирічний син приготував для того, щоб прикрасити білу коробку. Так, Оля Цибульська прикупила для сина патріотичні наклейки і браслет з написом "Україна".

"Дуже хочу, щоб спогади у всіх діток були приємними і дитячими. Наскільки це можливо сьогодні", - додала співачка.

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