Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка є кумою актриси Ксенії Мішиної, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні кадри з відпочинку в Туреччині. За словами актриси, саме чоловік Андрій Федінчик, який пішов служити, наполіг на тому, щоб вона із сином вирушила на відпочинок.

На фотографіях Наталка та її син зображені на пляжі та біля готелю з гарними видами на море та гори. На знімках актриса позувала в різних купальниках та вбраннях, змінюючи пози та локації.

У підписі до публікації Наталка розповіла, що довго сумнівалася перед тим, як залишити свій будинок та поїхати відпочивати. Проте саме чоловік, який зараз воює, наполяг на цій подорожі.

"Дякую Туреччині за Байратари, і за те, що ми з синком змогли відпочити. Як добре все-таки що наш тато наполіг, і відправив нас у цю подорож, я до кінця не хотіла виїжджати, у мене був страх знову залишати свій будинок... Але ця радість і сміх дитини, розуміння якої ти можеш розслабитися і бути в безпеці дуже розслабляло… Але потім ти заходиш у телеграм-канали, читаєш новини і все по новій… Дуже хочеться, щоб це все закінчилося, і ми перемогли! Не можу тут написати, тому що мені нещодавно повернули аккаунт. Але після повернення додому, я матиму кілька інтерв'ю, де я зможу виговоритися з приводу всіх своїх роздумів і переживань", - написала Денисенко.

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