Популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми выехала из Украины и поселилась в Нидерландах, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась милым фото и своей неожиданной проблемой.

Как видно, на новой фотографии Слава запечатлена на прогулке у воды, она присела на набережной и изящно позирует. Перед камерой певица появилась в темно-зеленом спортивном костюме и белых кроссах, ее волосы распущены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Каминская обратилась к поклонникам с неожиданной проблемой. Как оказалось, артистка не умеет ездить на велосипеде, и живя за границей, решила этому научится. "Научите меня ездить на велосипеде", - написала Слава.

Поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды: "Я тоже в Нидерландах сейчас, и только здесь смогла научиться кататься на велосипеде. Большое желание, отсутствие страха падения, много тренировок и все получается", "Подожди, сейчас по гороскопу очень травмоопасно это все", "Приехала, через 6 лет научилась с инструктором, потом красиво упала на дорогу, больше не садилась. Ездить на велосипеде в Амстердаме – это еще тот стресс", "Блин, я тоже не умею, но считаю это единственным своим недостатком", "Прилетай, научу", "Неутомимый труд и терпение! У Вас получится! Пробуйте!".

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