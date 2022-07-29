Популярная украинская блогерша и участница шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая после появления на реалити-шоу в образе Зайки получила соответственное прозвище, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила милые фото с прогулки по Милану и напросилась на комплименты.
На новых фотографиях Юлия запечатлена в интересной локации, рядом с историческим зданием. Перед камерой она появилась в элегантном, но весьма нескромном платье, которое подчеркнуло изящные плечи и стройные ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки. Дополняют образ блогерши необычные прозрачные туфли на шпильке и стильная черная сумочка, которая стоит рядом.
В подписи к фото Бельченко написала: "Поздравляю всех Юличек с днем ангела. Сижу здесь и скромно жду ваших поздравлений". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото "Зайки": "Поздравляю", "С Днем Ангела, красавица", "Поздравляю", "Спасибо. Тебя тоже", "Взаимно, поздравляю", "С днем Ангела", "С днем ангела, красавица", "Спасибо! И я поздравляю тебя с днем ангела!", "Очень красивое фото! Похожа на итальянку! Поздравляю с днем ангела!", "Спасибо, тебя тоже с Днем ангела", "Поздравляю тебя с днем ангела. Чтобы ты встретила настоящую любовь".
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