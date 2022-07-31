Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которая является кумой актрисы Ксении Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры с отдыха в Турции. По словам актрисы, именно муж Андрей Фединчик, который ушел служить, настоял на том, чтобы она с сыном отправилась на отдых.

На фотографиях Наталка и ее сын запечатлены на пляже и у отеля с красивыми видами на море и горы. На снимках актриса позировала в разных купальниках и нарядах, меняя позы и локации.

В подписи к публикации Наталка рассказала, что долго сомневалась перед тем, как покинуть свой дом и поехать отдыхать. Однако, именно муж, который сейчас воюет, настоял на этом путешествии.

"Спасибо Турции за Байрактары, и за то, что мы с сынишкой смогли отдохнуть. Как хорошо все-таки что наш папа настоял, и отправил нас в это путешествие, я до конца не хотела выезжать, у меня был страх снова покидать свой дом… Но эта радость и смех ребенка, понимание которого ты, можешь расслабиться и быть в безопасности очень расслабляло… Но потом ты заходишь в телеграмм-каналы, читаешь новости и все по новой… Очень хочется, чтобы это все закончилось, и мы победили! Многое я не могу здесь написать, потому что мне недавно вернули аккаунт. Но по возвращении домой, у меня будет несколько интервью, где я смогу выговориться по поводу всех своих размышлений и переживаний", - написала Денисенко.

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