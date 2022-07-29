Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая уде более месяца выступает на сцене театра со своим моноспектаклем "Я вдома", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео после очередного выступления, в котором поблагодарила фанатов за внимание к ее творчеству, а также показала букеты, которые получила от зрителей.

В ролике счастливая Наталья говорит благодарности, а также приглашает украинцев на новый спектакль, который решила провести в свой день рождения – 2 августа. "Через неделю, в свой день рождения, я тоже решила сделать спектакль. Хочу пригласить вас всех, чтобы отпраздновать вместе с вами свой день рождения", - говорит артистка в видео.

В подписи к публикации Могилевская написала: "День рожденья на сцене театра! Для актрисы большая радость – играть спектакль в свой День Рождения! Каждая встреча с вами для меня – подарок! В День рождения он особенный! Жду вас 2 августа в театре им. Леси Украинки. Моноспектакль "Я вдома". До встречи!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Натальи: "Умница! Без пафоса, так близка нам всем. Спасибо вам за вашу поддержку", "То, что Вы, Наталья, делаете для Украины, очень ценно и украинцы будут об этом всегда помнить. Какое же это счастье, что у нас живут такие патриоты", "Обожаю вас", "Красотка".

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