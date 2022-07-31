Ганна показала, як вона намагається донести правду до людей.

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова багато часу приділяє висвітленню останніх новин, розповідає про те, що відбувається в країні, та ділиться особистою інформацією. На цей раз Ганна вирішила показати, як вона обурена "поведінкою" соціальної мережі.

Як відомо, сьогодні Інстаграм навмисно блокує всі посади і Сторі зі згадкою цинічних і страшних процесів Росії. Причому також Інстаграм банить зірок та користувачів за висвітлення правди. Працівники соціальної мережі ніяк не коментують свої рішення, обмежуючи інформацію, доки люди благають про допомогу.

Ганна показала, що відбувається з її постами щоразу:

«Ось чому в моїй стрічці тільки їжа, гори та щасливі діти, наскільки це можливо. Коли кажеш правду – тебе блокують, але мені байдуже, бо за нами – весь світ» - пише Ганна.

«Ось уже вдесяте записую сторис, бо тато постійно відволікає. Ось показую вам краєвиди себе та краєвиди чарівних гір. Але взагалі хотіла запитати, чи ви хочете побачити рум-тур нового місця, де ми?» – поцікавилася раніше Ганна.

Зазначимо, артистка неодноразово помічала, що незадоволена своєю фігурою, продовжує працювати над собою.

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