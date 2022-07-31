Супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова много времени уделяет освещению последних новостей, рассказывает о происходящем в стране и делится личной информацией. В этот раз Анна решила показать, как она возмущена "поведением" социальной сети.

Как известно, сейчас Инстаграм намеренно блокирует все посты и Стори с упоминанием циничных и ужасных действий рф. Причем также Инстаграм банит звезд и пользователей за освещение правды. Работники социальной сети никак не комментируют свои решения, ограничивая информацию, пока люди молят о помощи.

Анна показала, что происходит с ее постами каждый раз:

«Вот почему в моей ленте только еда, горы, и счастливые дети, насколько это возможно. Когда говоришь правду – тебя блокируют, но мне все равно, ибо за нами – весь мир» - пишет Анна.

«Вот уже десятый раз записываю сторис, потому что папа постоянно отвлекает. Вот показываю вам пейзажи себя и пейзажи прелестных гор. Но вообще хотела спросить, вы хотите увидеть рум-тур нового места, где мы?» - поинтересовалась ранее Анна.

Отметим, артистка не раз подмечала, что недовольна своей фигурой, продолжает работать над собой.

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