Переможець "Холостячки" Андрій Задворний, який зараз волонтерить, показав, як допомагає українській армії.

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Задворний, який одразу після проекту досить грубо покинув Злату Огневич, став волонтером та допомагає ЗСУ.

У Instagram Stories підприємець розмістив кілька кадрів, на яких продемонстрував, з ким і як відбувається його вихідний день – за роботою.

«Як минає ваш суботній день? Ми тут із хлопцями робимо із звичайного автомобіля бандермобіль», - розповів Задворний.

На кадрах волонтер показав, як м'язисті хлопці без одягу готують автомобіль до перефарбування.

Ще на одному фото Задворний продемонстрував сам процес перефарбування білого пікапа у колір хакі.

Крім того, чоловік пожартував, що оснащують бандеромобіль «трофейною новітньою російською зброєю».

Після завершення реаліті-шоу Огневич та Задворний якийсь час зустрічалися, але стосунки тривали не довго.

Підприємець та співачка після завершення проекту зустрічалися лише півтора місяці.

Після того, як про розрив дізналися шанувальники, Задворний закрив свою сторінку в Instagram, але раніше він встиг назвати причину розлучення з Огневич. Андрій зізнався, що розлюбив Злату. Як відомо, артистка тяжко сприйняла рішення Задворного розірвати стосунки.

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