Победитель реалити-шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который сразу после проекта довольно грубо бросил Злату Огневич, стал волонтером и помогает ВСУ.
В Instagram Stories предприниматель разместил несколько кадров, на которых продемонстрировал, с кем и как проходит его выходной день – за работой.
«Как проходит ваш субботний день? Мы тут с парнями делаем из обычного автомобиля бандермобиль», - рассказал Задворный.
На кадрах волонтер показал, как мускулистые парни без одежды подготавливают автомобиль к перекраске.
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Еще на одном фото Задворный продемонстрировал сам процесс перекраски белого пикапа в цвет хаки.
Кроме того, Андрей пошутил, что оснащают бандеромобиль «трофейным новейшим российским оружием».
После завершения реалити-шоу Огневич и Задворный какое-то время встречались, но отношения продлились не долго.
Предприниматель и певица после завершения проекта встречались всего полтора месяца.
После того, как о разрыве узнали поклонники, Задворный закрыл свою страницу в Instagram, но до этого он успел назвать причину расставания с Огневич. Андрей признался, что разлюбил Злату. Как известно, артистка тяжело восприняла решение Задворного разорвать отношения.
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