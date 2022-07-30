Победитель "Холостячки" Андрей Задворный, который сейчас волонтерит, показал, как помогает украинской армии.

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который сразу после проекта довольно грубо бросил Злату Огневич, стал волонтером и помогает ВСУ.

В Instagram Stories предприниматель разместил несколько кадров, на которых продемонстрировал, с кем и как проходит его выходной день – за работой.

«Как проходит ваш субботний день? Мы тут с парнями делаем из обычного автомобиля бандермобиль», - рассказал Задворный.

На кадрах волонтер показал, как мускулистые парни без одежды подготавливают автомобиль к перекраске.

Еще на одном фото Задворный продемонстрировал сам процесс перекраски белого пикапа в цвет хаки.

Кроме того, Андрей пошутил, что оснащают бандеромобиль «трофейным новейшим российским оружием».

После завершения реалити-шоу Огневич и Задворный какое-то время встречались, но отношения продлились не долго.

Предприниматель и певица после завершения проекта встречались всего полтора месяца.

После того, как о разрыве узнали поклонники, Задворный закрыл свою страницу в Instagram, но до этого он успел назвать причину расставания с Огневич. Андрей признался, что разлюбил Злату. Как известно, артистка тяжело восприняла решение Задворного разорвать отношения.

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