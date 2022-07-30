Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала кадри зі свого тренування та змусила українок заздрити.

У короткому ролику Даша демонструє кілька вправ, у яких у всій красі демонструє струнку фігуру, пластичність та дивовижну розтяжку. Для тренування в залі Ульянова одягла вузький чорний костюм, який підкреслив її ідеальне тіло, волосся дівчини зібране у недбалий хвостик, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Суботня мотивація та один із найкращих антидепресантів". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки: "Молодець", "Молодець, тоді гарна дівчина", "100%", "Мрію про таку розтяжку", "Даша, ти трудівниця. Дякую за мотивацію", "Вогонь", "Яка красуня".

Нагадаємо, "Схожа на італійку": Юля "Зайчика" з "Холостяка" у нескромній сукні засвітилася за кордоном.

Як повідомляла Politeka, "Навчіть мене": Камінська з "НеАнгелів" зіткнулася з несподіваною проблемою за кордоном.

Також Politeka писала, що "Кожна зустріч із вами…": Могилевська запросила всіх українців на свій день народження, відео.