Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила кадры со своей тренировки и заставила украинок завидовать.
В коротком ролике Даша демонстрирует несколько упражнений, в которых во всей красе демонстрирует стройную фигуру, пластичность и удивительную растяжку. Для тренировки в зале Ульянова надела узкий черный костюмчик, который подчеркнул ее идеальное тело, волосы девушки собраны в небрежный хвостик, а на лице нет макияжа.
В подписи к публикации Ульянова написала: "Субботняя мотивация и один из лучших антидепрессантов". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши: "Молодец", "Молодец, тогда хорошая девушка", "100%", "Мечтаю о такой растяжке", "Даша, ты труженица. Спасибо за мотивацию", "Огонь", "Какая красотка".
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