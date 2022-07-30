Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська закликала не купувати російські товари за кордоном, щоб не спонсорувати війну в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Мартиновська зі своєю 5-річною дочкою виїхали за кордон. Наразі вони перебувають у Празі, де Ольга збирає кошти на допомогу ЗСУ.

У своїх Instagram-сторіс відомий кулінар звернула увагу, що у Чехії, незважаючи на санкції, продають чорну ікру російського виробництва.

«Це я на тимчасовій роботі у ресторані в Чехії. Вони й досі купують це. А країна досі імпортує це го*но», - повідомила Мартиновська.

Читачі її сторінки розповіли, що російські товари вони бачать на прилавках у магазинах у Польщі, США, Німеччині. У Болгарії досі функціонує мережа магазинів Берізка.

"Кожен думає, "та що тут такого, дрібниця. Куплю сімки чи пельмешки – нічого не зміниться від цього…». Це все спонсорування війни. Океан він із крапель, пам'ятаєте?», - зазначила Ольга.

Водночас, одна з підписниць повідомила, що багато європейців принципово не купують російське, щоб не спонсорувати війну, розв'язану росією в Україні.

«Хіба до рота полізе ця кривава ікра? Тримайтеся, переможемо», - підтримала її підписниця.

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Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом плову для лінивих.