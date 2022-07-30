Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Мартиновська зі своєю 5-річною дочкою виїхали за кордон. Наразі вони перебувають у Празі, де Ольга збирає кошти на допомогу ЗСУ.
У своїх Instagram-сторіс відомий кулінар звернула увагу, що у Чехії, незважаючи на санкції, продають чорну ікру російського виробництва.
«Це я на тимчасовій роботі у ресторані в Чехії. Вони й досі купують це. А країна досі імпортує це го*но», - повідомила Мартиновська.
Читачі її сторінки розповіли, що російські товари вони бачать на прилавках у магазинах у Польщі, США, Німеччині. У Болгарії досі функціонує мережа магазинів Берізка.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Окупанти пішли на штурм одразу на чотирьох напрямках: у Генштабі повідомили, де зараз точаться бої
Палаючий "Газпром": з'явилося відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомо
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
53-річна Лопес у "дірявому" боді здивувала станом фігури поблизу: "Вищий сорт"
"Кожен думає, "та що тут такого, дрібниця. Куплю сімки чи пельмешки – нічого не зміниться від цього…». Це все спонсорування війни. Океан він із крапель, пам'ятаєте?», - зазначила Ольга.
Водночас, одна з підписниць повідомила, що багато європейців принципово не купують російське, щоб не спонсорувати війну, розв'язану росією в Україні.
«Хіба до рота полізе ця кривава ікра? Тримайтеся, переможемо», - підтримала її підписниця.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом плову для лінивих.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом плову для лінивих.