Как сообщает Politeka.net, не обязательно перемывать всю посуду и кухню после приготовления плова. Что доказал кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который приготовил это популярное, сытное блюдо в рукаве для запекания. Рецептом такого простого приготовления плова он поделился на своей странице в Инстаграм.
Приготовление:
- Тщательно почистите овощи от кожуры, промойте проточной водой.
- Нарежьте морковь и лук случайными кусочками. Свинину средними кусками.
- Подготовьте рукав для выпечки. Высыпьте в него рис, сверху уложите кусочки свинины и овощи. Обильно посыпьте все специями и полейте оливковым маслом. Сверху выложите свежайший виноград.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Влейте воду в блюдо и плотно завяжите рукав для выпечки. Отправьте плов в духовку на 50 – 60 минут.
- Осторожно откройте рукав, выпустите горячий пар и положите блюдо на порционные тарелки. Минимум усилий и максимум вкуса!
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