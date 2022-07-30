Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская призвала не покупать российские товары за границей, чтобы не спонсировать войну в Украине

После полномасштабного вторжения рф в Украину Ольга Мартыновская со своей 5-летней дочерью выехали за границу. Сейчас они находятся в Праге, где Ольга собирает средства на помощь ВСУ.

В своих Instagram-сторис известный кулинар обратила внимание, что в Чехии, несмотря на санкции, продают черную икру российского производства.

«Это я на временной работе в ресторане в Чехии. Они до сих пор покупают это. А страна до сих пор импортирует это го*но», - сообщила Мартыновская.

Читатели ее страницы рассказали, что российские товары они видят на прилавках в магазинах в Польше, США, Германии. В Болгарии до сих пор функционирует сеть магазинов Березка.

«Каждый думает, «та что тут такого, мелочь. Куплю семки или пельмешки – ничего не изменится от этого…». Это всё спонсирование войны. Океан он из капель, помните?», - отметила Ольга.

В тоже время одна из подписчиц сообщила, что многие европейцы принципиально не покупают российское, чтобы не спонсировать войну, развязанную россией в Украине.

«Разве в рот полезет эта кровавая икра? Держитесь, победим»,- поддержала ее подписчица.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом плова для ленивых.