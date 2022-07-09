Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram поделился рецептом маринованных томатов.

"Не отстану от вас с консервацией, пока не увижу в сторис, как вы закручиваете банки. Просто знайте. Новый рецепт - маринованные томаты. По специям здесь будет все просто и знакомо, чтобы не убить вкус томатов. Такое вот: укроп, петрушка, чеснок, душистый перец, лавровый лист", - пишет "Мастер Шеф".

Единственный "твист", который Клопотенко рекомендует сделать с консервацией, это добавить немного соевого соуса.

"Прежде чем начинать бояться этой идеи, подумайте, что соевый соус - это просто штука, которая усилит вкус томатов. Все. На другое он не повлияет", - пояснил шеф.

Берем 400г мелких томатов (в идеале черри или коктейльные), тщательно их вымываем и выкладываем в банку 700мл так, что чередовать с укропом (2 зонтика), петрушкой (3 веточки), чесноком (3 зубчика), душистым перцем (3 горошинки) и лавровым листом (2шт).

"В сотейник наливаете 350мл воды, добавляете столовую ложку соли, столовую ложку сахара и 2 столовые ложки соевого соуса. Надо это все прокипятить минуту, добавить столовую ложку уксуса (столовый, 9%), залить в банку с томатами и плотно закрыть крышку", - рассказал Евгений Клопотенко.

Также звезда "Мастер Шеф" отметил два важных момента. Во-первых, банка и крышка должны быть простерилизованы. Во-вторых, не нужно готовить сразу много консервации, если вы придирчиво относитесь к рецепту.

Напомним, Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Клопотенко раскрыл, чего натерпелся в больнице.