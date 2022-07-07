Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также звезда уже несколько лет судит проект "Мастер Шеф", где с ней другие шеф-повары - Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво. С Владимиром Ольга сейчас вместе еще и организовывает благотворительные ужины, где собирает деньги для Украины.
Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз решила поговорить со своими фанатами.
"Спрашивайте", - написала Ольга, предлагая украинцам ставить вопросы.
"Как ваша Верочка? Как вы? Вы так похудели, Олечка, хоть покушать успеваете в своем ритме", - написал фанат.
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"Очень благодарю. На самом деле я важу на три кг больше, чем до войны. И не могу похудеть", - написала Мартыновская.
Ольга также отметила, что забросила спорт, который очень любит, но сейчас нет мотивации.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о встрече с Ярославским
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, как маленькими шагами помогает ВСУ
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, почему у нее уже опускаются руки