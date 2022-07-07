Шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала себя и честно ответила о своем весе.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также звезда уже несколько лет судит проект "Мастер Шеф", где с ней другие шеф-повары - Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво. С Владимиром Ольга сейчас вместе еще и организовывает благотворительные ужины, где собирает деньги для Украины.

Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз решила поговорить со своими фанатами.

"Спрашивайте", - написала Ольга, предлагая украинцам ставить вопросы.

"Как ваша Верочка? Как вы? Вы так похудели, Олечка, хоть покушать успеваете в своем ритме", - написал фанат.

"Очень благодарю. На самом деле я важу на три кг больше, чем до войны. И не могу похудеть", - написала Мартыновская.

Ольга также отметила, что забросила спорт, который очень любит, но сейчас нет мотивации.

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