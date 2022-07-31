Популярна українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка під час війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, у цей телезірка виклала у своєму мікроблозі незвичайне відео, на якому з'явилася посеред футбольного поля.

У ролику Маша оригінально знята з різних ракурсів, вона стоїть посеред футбольного поля. Перед камерою телезірка з'явилася в елегантному чорному образі – широких штанах та жилеті, це вбрання покреслило струнку фігуру Маші та її довгі ноги, хоч вони й приховані. Волосся телеведучої розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Іноді ти просто не знаєш, як упоратися з усім болем усередині. Мій єдиний вихід із цього – роби! Роби все, що під силу. Для своєї України. Де б я не була, моя Україна всередині мене ".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої: "Наша українська красуня. Борець. Дякую за все, що робиш для нашої країни і всього українського народу", "Маше, дякуємо вам за вашу працю і сміливість. Ви навіть не усвідомлюєте настільки сильно підтримуєте українців . У нас у всіх поранені душі", "Дякую, що не мовчите", "Сум, біль, ненависть", "Маша, дякую за те, що ти є", "Мені так боляче спостерігати як вас клюють, ви цього не заслуговуєте "Маша красуня".

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