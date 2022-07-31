Популярная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая во время войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот в телезвезда выложила в своем микроблоге необычное видео, на котором появилась посреди футбольного поля.

В ролике Маша оригинально снята с разных ракурсов, она стоит посреди футбольного поля. Перед камерой телезвезда появилась в элегантном черном образе – широких брюках и жилетке, этот наряд почеркнул стройную фигуру Маши и ее длинные ноги, хоть они и скрыты. Волосы телеведущей распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Иногда ты просто не знаешь, как справиться со всей болью внутри. Мой единственный выход из этого – делай! Делай все, что под силу. Для своей Украины. Где бы я ни была, моя Украина внутри меня".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей: "Наша украинская красавица. Борец. Спасибо за все, что делаешь для нашей страны и всего украинского народа", "Маша, благодарим вас за ваш труд и смелость. Вы даже не осознаете столь сильно поддерживаете украинцев. У нас у всех раненые души", "Спасибо, что не молчите", "Грусть, боль, ненависть", "Маша, спасибо за то, что ты есть", "Мне так больно наблюдать как вас клюют, вы этого не заслуживаете", "Маша красавица".

Напомним, "Похожа на итальянку": Юля "Зайка" из "Холостяка" в нескромном платье засветилась за границей.

Как сообщала Politeka, "Научите меня": Каминская из "НеАнгелов" столкнулась с неожиданной проблемой за границей.

Также Politeka писала, что "Каждая встреча с вами…": Могилевская пригласила всех украинцев на свой день рождения, видео.