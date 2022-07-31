Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розповідала про відновлення будівництва свого будинку, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео зі свого виступу на благодійному вечорі, а до підпису до нього звернулася до артистів, які мовчать про війну в Україні.
У ролику Ілона постала перед публікою у нескромному образі, спочатку вона починає танцювати одна, а потім до неї приєднується її партнер із танцю. Разом вони виконують запальний танець, викликавши захоплення публіки.
У підписі до публікації Гвоздьова звернулася до артистів, які продовжують мовчати про війну в Україні, а також висловилася за підтримку ЗСУ.
"Чому вони мовчать? Цей виступ я присвячую всім артистам, які досі мовчать про війну в Україні! Поки ви продовжуєте жити нормальним життям, наші люди гинуть від російської нечисті! що досі живі, хлопці ми з вами, тримайтеся, а ми будемо допомагати і молитися за вас! говорю мовою тіла", - написала хореограф.
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