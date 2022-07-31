Відома танцівниця показала відео зі свого виступу та звернулася до артистів, які мовчать.

Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розповідала про відновлення будівництва свого будинку, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео зі свого виступу на благодійному вечорі, а до підпису до нього звернулася до артистів, які мовчать про війну в Україні.

У ролику Ілона постала перед публікою у нескромному образі, спочатку вона починає танцювати одна, а потім до неї приєднується її партнер із танцю. Разом вони виконують запальний танець, викликавши захоплення публіки.

У підписі до публікації Гвоздьова звернулася до артистів, які продовжують мовчати про війну в Україні, а також висловилася за підтримку ЗСУ.

"Чому вони мовчать? Цей виступ я присвячую всім артистам, які досі мовчать про війну в Україні! Поки ви продовжуєте жити нормальним життям, наші люди гинуть від російської нечисті! що досі живі, хлопці ми з вами, тримайтеся, а ми будемо допомагати і молитися за вас! говорю мовою тіла", - написала хореограф.

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