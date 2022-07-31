Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно рассказывала о возобновлении строительства своего дома, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео со своего выступления на благотворительном вечере, а в подписи к нему обратилась к артистам, которые молчат о войне в Украине.

В ролике Илона появилась перед публикой в нескромном образе, сначала она начинает танцевать одна, а затем к ней присоединяется ее партнер по танцу. Вместе они исполняют зажигательный танец, вызвав восторг у публики.

В подписи к публикации Гвоздева обратилась к артистам, которые продолжают молчать о войне в Украине, а также высказалась в поддержку ВСУ.

"Почему они молчат? Это выступление я посвящаю всем артистам, которые до сих пор молчат о войне в Украине! Пока вы продолжаете жить нормальной жизнью, наши люди гибнут от русской нечисти! А также этим танцем хочу поблагодарить всех наших защитников, спасибо за то, что до сих пор живы. Ребята мы с вами, держитесь, а мы будем помогать и молиться о вас! Спасибо своему партнеру @roman_grytsyna_ua за поддержку! Это было невероятно, спасибо за чувство жизни, снова в танцах, снова в движении, снова дышу и говорю на языке тела", - написала хореограф.

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