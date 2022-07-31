Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка з початку війни почала гастролювати миром із благодійними концертами на підтримку України, вирішила підтримати першу леді України Олену Зеленську після критики її фото у "не жіночній позі".

Нагадаємо, днями фотографія Олени Зеленської на обкладинці глянцю Vogue викликала ажіотаж у соцмережах. Деякі користувачі були обурені, що поза першої леді, в якій вона сиділа на сходах в Офісі президента, є недостатньо жіночною і зовсім не підходить леді. У відповідь на це багато жінок, серед яких і знаменитості, стали на захист Зеленської та почали публікувати свої фото у подібних "не жіночних" позах.

Так, Кароль теж приєдналася до цього челенджу, її фотографію у подібній позі опублікували на фан-сторінці у Instagram. На знімку Тіна позує із широко розставленими ногами, мабуть, це кадр із однією з її численних фотосесій. Співачка позує в чорному латексному вбранні з пікантними елементами, яке підкреслило всі її принади.

Фанати одразу почали коментувати фото: "Дуже красиво", "Дива", "Вогонь", "Красуня", "Наша підтримка пані Зеленській", "Збожеволіти, фантастична", "Красива".

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