Популярная украинская певица Тина Кароль, которая с начала войны начала гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, решила поддержать первую леди Украины Елену Зеленскую после критики ее фото в "не женственной позе".

Напомним, на днях фотография Елены Зеленской на обложке глянца Vogue вызвала ажиотаж в соцсетях. Некоторые пользователи были возмущены, что поза первой леди, в которой она сидела на ступеньках в Офисе президента, недостаточно женственная и совсем не подходит леди. В ответ на это многие женщины, среди которых и знаменитости, встали на защиту Зеленской и начали публиковать свои фото в подобных "не женственных" позах.

Так, Кароль тоже присоединилась к этому челленджу, ее фотографию в подобной позе опубликовали на фан-странице в Instagram. На снимке Тина позирует с широко расставленными ногами, видимо, это кадр с одной из ее многочисленных фотосессий. Певица позирует в черном латексном наряде с пикантными элементами, который подчеркнул все ее прелести.

Фанаты тут же начали комментировать фото: "Очень красиво", "Дива", "Огонь", "Красотка", "Наша поддержка госпоже Зеленской", "Сойти с ума, фантастическая", "Красивая".

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