На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що вже познайомилася зі своїм партнером у польських танцях - 30-річним Яцеком Йешке, шестиразовим чемпіоном Польщі з бальних танців, півфіналістом World of Dance Polska та переможцем п'ятого сезону Taniec z Gwiazdami.
"Ну що ж, от я і познайомилась зі своїм партнером по «Танцям»… І скажу – стався метч з перших хвилин. Коли вже після «привіт» розумієш – здається, свій чувак", — зізнається Джамала.
Співачка, яка вже брала участь в українських "Танцях з зірками" разом з Антоном Нестерком, поділилася першими світлинами зі своїм новим партнером.
"Розкриваю карти: це – Яцек Йешке. Дуже досвічений танцюрист, який вже перемагав в Taniec z Gwiazdami. А ще, дуже свідома людина, якій не треба зайвий раз щось пояснювати: він добре розуміє, що ми маємо нести в цьому шоу і чому це важливо. Й ми обидва розуміємо, що буде непросто, адже наша пара сильно відрізнятиметься від загальної атмосфери такого проєкту", — переконана зірка.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Росія втратила 70% окупаційної армії, нові дані: "Не можуть відновити свою початкову боєздатність"
Єфросиніна висловилася, чому росіянам не буде вибачення: "Тварюки роблять із нашими людьми..."
Переможець "Холостячки" Задворний, який кинув Огневич, вразив українок: "Начебто помолодшали на 10 років"
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Джа також наголосила, що прогне передати емоції українців танцями не менш сильно, ніж піснями, та думає, що кращого партнера, ніж Яцек, для цього важко уявити.
Нагадаємо, у мережі спливло несподіване фото Тіни Кароль із дорослим сином.
Як повідомляла Politeka, засмучена Булітко з "Дизель шоу" звернулася до українців, розповівши про біду.
Також Politeka писала, що Позитив із "Время и Стекло" несподівано висловився з приводу української мови.