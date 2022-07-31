На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що вже познайомилася зі своїм партнером у польських танцях - 30-річним Яцеком Йешке, шестиразовим чемпіоном Польщі з бальних танців, півфіналістом World of Dance Polska та переможцем п'ятого сезону Taniec z Gwiazdami.

"Ну що ж, от я і познайомилась зі своїм партнером по «Танцям»… І скажу – стався метч з перших хвилин. Коли вже після «привіт» розумієш – здається, свій чувак", — зізнається Джамала.

Співачка, яка вже брала участь в українських "Танцях з зірками" разом з Антоном Нестерком, поділилася першими світлинами зі своїм новим партнером.

"Розкриваю карти: це – Яцек Йешке. Дуже досвічений танцюрист, який вже перемагав в Taniec z Gwiazdami. А ще, дуже свідома людина, якій не треба зайвий раз щось пояснювати: він добре розуміє, що ми маємо нести в цьому шоу і чому це важливо. Й ми обидва розуміємо, що буде непросто, адже наша пара сильно відрізнятиметься від загальної атмосфери такого проєкту", — переконана зірка.

Джа також наголосила, що прогне передати емоції українців танцями не менш сильно, ніж піснями, та думає, що кращого партнера, ніж Яцек, для цього важко уявити.

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