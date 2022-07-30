Екс-учасник гуртів Mozgi та "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив), який раніше завжди співав російською мовою, розповів про свої подальші плани.

На своїй сторінці в Instagram артист оголосив свій перехід на українську мову.

"Друзі, дякую за такий шалений фідбек на пісню «Ничего личного». Підкорюємо тренди разом 🤘🏻З приводу мови: це остання робота, яка випускається російською. Зараз я працюю над україномовним матеріалом, який незабаром всі почують", — заявив Завгородній.

Співак в інтерв'ю журналістам також детальніше розповів про своє ставлення до мовного питання.

"Вважаю, що всі медійні люди мають бути прикладом для народу та в публічній площині спілкуватися українською мовою. Так само й пісні мають бути написані українською, бо російська — це мова ворога. Наша рідна мова — наша зброя", — пояснив Олексій.

Еск-колега Наді Дорофєєвої по "Время и Стекло" наголосив, що зараз шукати виправдання того, що ти не вчиш українську, — безглуздо.

"Ми маємо відрізняти свою культуру, адже артист — це культурна одиниця тієї чи іншої країни. Хоч би як це звучало, наше важливе завдання — освоїти рідну мову. Ти навчився ходити, їздити на авто, говорити англійською. Нерозумно виправдовуватися, що «це складно»", — переконаний Позитив.

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