На своїй сторінці в Instagram артист оголосив свій перехід на українську мову.
"Друзі, дякую за такий шалений фідбек на пісню «Ничего личного». Підкорюємо тренди разом 🤘🏻З приводу мови: це остання робота, яка випускається російською. Зараз я працюю над україномовним матеріалом, який незабаром всі почують", — заявив Завгородній.
Співак в інтерв'ю журналістам також детальніше розповів про своє ставлення до мовного питання.
"Вважаю, що всі медійні люди мають бути прикладом для народу та в публічній площині спілкуватися українською мовою. Так само й пісні мають бути написані українською, бо російська — це мова ворога. Наша рідна мова — наша зброя", — пояснив Олексій.
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Еск-колега Наді Дорофєєвої по "Время и Стекло" наголосив, що зараз шукати виправдання того, що ти не вчиш українську, — безглуздо.
"Ми маємо відрізняти свою культуру, адже артист — це культурна одиниця тієї чи іншої країни. Хоч би як це звучало, наше важливе завдання — освоїти рідну мову. Ти навчився ходити, їздити на авто, говорити англійською. Нерозумно виправдовуватися, що «це складно»", — переконаний Позитив.
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