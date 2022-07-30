Після смерті чоловіка Євгена Огіра відома українська співачка Тіна Кароль залишилася вдовою з маленькою дитиною на руках. Коли він підріс, співачка відправила хлопчика подалі від своєї публічності – він живе та навчається у Великій Британії. Однак час від часу він прилітає додому до мами, або ж вона приїжджає до нього погостювати.

Так, нещодавно у соцмережі випливло миле фото Тіни з її Веніаміном, який останнім часом здорово подорослішав. Нині йому 13 років, і він уже за зростом давно наздогнав зіркову матусю. На нових фотографіях, які опублікували на фан-сторінці Кароль, вона зображена поруч із Венею. Вони позують у схожих футболках із маленьким українським гербом на шиї. Виглядає Тіна абсолютно щасливою, коли син поряд із нею.

У підписі до фото написали одне слово: "Любов". А шанувальники відразу почали коментувати нові фото Тіни з її хлопчиком: "Ви чарівні", "Хороший хлопчик. Щастя вам!", "Котики", "Веня татов", "Як гарні", "Який хороший хлопчик! Не відвести очей", "Які красиві".

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