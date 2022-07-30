Після смерті чоловіка Євгена Огіра відома українська співачка Тіна Кароль залишилася вдовою з маленькою дитиною на руках. Коли він підріс, співачка відправила хлопчика подалі від своєї публічності – він живе та навчається у Великій Британії. Однак час від часу він прилітає додому до мами, або ж вона приїжджає до нього погостювати.
Так, нещодавно у соцмережі випливло миле фото Тіни з її Веніаміном, який останнім часом здорово подорослішав. Нині йому 13 років, і він уже за зростом давно наздогнав зіркову матусю. На нових фотографіях, які опублікували на фан-сторінці Кароль, вона зображена поруч із Венею. Вони позують у схожих футболках із маленьким українським гербом на шиї. Виглядає Тіна абсолютно щасливою, коли син поряд із нею.
У підписі до фото написали одне слово: "Любов". А шанувальники відразу почали коментувати нові фото Тіни з її хлопчиком: "Ви чарівні", "Хороший хлопчик. Щастя вам!", "Котики", "Веня татов", "Як гарні", "Який хороший хлопчик! Не відвести очей", "Які красиві".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Відмова лише письмова: на Донбасі готують обов'язкову евакуацію, що треба знати
Єфросиніна висловилася, чому росіянам не буде вибачення: "Тварюки роблять із нашими людьми..."
Палаючий "Газпром": з'явилося відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомо
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, "Схожа на італійку": Юля "Зайка" з "Холостяка" у нескромній сукні засвітилася за кордоном.
Як повідомляла Politeka, "Навчіть мене": Камінська з "НеАнгелів" зіткнулася з несподіваною проблемою за кордоном.
Також Politeka писала, що "Кожна зустріч із вами…": Могилевська запросила всіх українців на свій день народження, відео.