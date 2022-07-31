На своей странице в Instagram артистка рассказала, что уже познакомилась со своим партнером в польских танцах - 30-летним Яцеком Йешке, шестикратным чемпионом Польши по бальным танцам, полуфиналистом World of Dance Polska и победителем пятого сезона Taniec z Gwiazdami.

"Ну что ж, вот я и познакомилась со своим партнером по "Танцам"... И скажу - произошел метч с первых минут. Когда уже после "привет" понимаешь - кажется, свой чувак", - признается Джамала.

Певица, уже участвовавшая в украинских "Танцях з зірками" вместе с Антоном Нестерко, поделилась первыми фотографиями со своим новым партнером.

"Раскрываю карты: это – Яцек Йешке. Очень опытный танцор, уже побеждавший в Taniec z Gwiazdami. А еще, очень сознательный человек, которому не нужно лишний раз что-то объяснять: он хорошо понимает, что мы должны нести в этом шоу и почему это важно. И мы оба понимаем, что будет непросто, ведь наша пара будет сильно отличаться от общей атмосферы такого проекта", — убеждена звезда.

Джа также подчеркнула, что хочет передать эмоции украинцев танцами не менее сильно, чем песнями, и думает, что лучшего партнера, чем Яцек, для этого трудно представить.

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