Співачка та гумористка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", знову зіткнулася з проблемою та попросила українців про допомогу

Щодня популярна гумористка Вікторія Булітко веде війну на інформаційному фронті. Вона постійно розповідає про звірства російської армії в нашій країні і через це у неї почалися проблеми.

Інстаграм блокує її акаунт за ворожі висловлювання.

Булітко повідомила, що її не вперше намагаються заблокувати. Але є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому актриса просить фоловерів слати їй вогники.

«Знову руска блокує. Допоможіть! Додайте вогнів», – попросила вона українців.

У себе у сторіс Вікторія за допомогою спецефектів намалювала собі ластовиння та українські прапорці під очима. У кадрі Булітко позує засмученою.

Раніше Булітко у різко формі висловила своє ставлення до росіян після влучення російської ракети до ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.

"Весь світ бачить звірства росії та режиму путіна. Весь світ... вся планета.... Вони - це велика смердюча могильна яма, в яку путін їх закопав разом із собою. Земля їм бетоном.☠️", - написала Булітко.

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