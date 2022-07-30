Щодня популярна гумористка Вікторія Булітко веде війну на інформаційному фронті. Вона постійно розповідає про звірства російської армії в нашій країні і через це у неї почалися проблеми.
Інстаграм блокує її акаунт за ворожі висловлювання.
Булітко повідомила, що її не вперше намагаються заблокувати. Але є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому актриса просить фоловерів слати їй вогники.
«Знову руска блокує. Допоможіть! Додайте вогнів», – попросила вона українців.
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У себе у сторіс Вікторія за допомогою спецефектів намалювала собі ластовиння та українські прапорці під очима. У кадрі Булітко позує засмученою.
Раніше Булітко у різко формі висловила своє ставлення до росіян після влучення російської ракети до ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.
"Весь світ бачить звірства росії та режиму путіна. Весь світ... вся планета.... Вони - це велика смердюча могильна яма, в яку путін їх закопав разом із собою. Земля їм бетоном.☠️", - написала Булітко.
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