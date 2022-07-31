На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати персиковий гаспаччо.
"Якщо ви такого ще не куштували і обожнюєте холодні супи - вам необхідно спробувати - вам сподобається", — радить Ярославський.
Для приготування "Майстер Шеф" бере вже очищені інгредієнти в такій пропорції:
300г томатів
300г персику
50г води
10-15 г цукру
10г сік лимону
75 г солодкий червоний перець без шкірки
25г білого хлібу без скоринок
12-15г гірчиці
35г оливкової олії
Сіль за смаком, соус Табаско за бажанням
Спершу з персиків знімаємо шкірку - або просто маленьким ножем, або спеціальною «економкою», або можно залити окропом, потримати так 45 секунд, далі до холодної води з льодом - або просто під холодну воду і шкірка легко видаляється.
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У сотейник кладемо персик, воду, цукор і сік лимону - доводимо до кіпіння і варимо 3-7 хвилин, в залежності від зрілості персика. Готовий персик треба відставити, щоб охолонув.
"З томатів знімаємо також шкірку, але по часу тоді їх тримаємо в окропі 25-30 секунд. Червоний перець просто економкою чищу. Хліб також треба без скоринки. Все це ми робимо для того, щоб текстура супу була однорідною і без неприємних частинок шкірки з овочів чи хліба", — пояснює Володимир.
У ємність поміщаємо усі продукти та добре перебиваємо блендером до однорідної текстури, обов’язково куштуємо і при необхідності додаємо сіль чи табаско. Готовий суп ставимо до холодильника, щоб добре охолонув.
"Я подаю з невеликою кількістю «гарніру» з нарізаного шматочками червоного перцю і свіжого персика з оливовковою олією і базиліком. Смачно ще зі шматочком хліба чи брускетою. Якщо вже бажаєте щось орігінального - це дуже смакує з креветками чи гребінцем", — розповідає Ярославський.
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