На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить персиковый гаспаччо.

"Если вы такого еще не пробовали и обожаете холодные супы – вам необходимо попробовать – вам понравится", – советует Ярославский.

Для приготовления "Мастер Шеф" берет уже очищенные ингредиенты в такой пропорции:

300г томатов

300г персика

50г воды

10-15 г сахара

10г сок лимона

75 г сладкий красный перец без кожуры

25г белого хлеба без корочки

12-15г горчицы

35г оливкового масла

Соль по вкусу, соус Табаско по желанию

Сначала с персиков снимаем кожуру – либо просто маленьким ножом, либо специальной «экономкой», либо можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, дальше в холодную воды со льдом – либо просто под холодную воду и кожура легко удаляется.

В сотейник кладем персик, воду, сахар и сок лимона – доводим до кипения и варим 3-7 минут, в зависимости от зрелости персика. Готовый персик нужно отставить, чтобы остыл.

"С томатов снимаем также кожуру, но по времени тогда их держим в кипятке 25-30 секунд. Красный перец просто экономкой чищу. Хлеб тоже нужно без корочки. Все это мы делаем для того, чтобы текстура супа была однородной и без неприятных частиц кожуры из овощей или хлеба", - объясняет Владимир.

В емкость помещаем все продукты и хорошо перебиваем блендером в однородную текстуру, обязательно пробуем и при необходимости добавляем соль или табаско. Готовый суп ставим в холодильник, чтобы хорошо остыл.

"Я подаю с небольшим количеством «гарнира» из нарезанного кусочками красного перца и свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Если уж хотите что-то оригинальное - это очень вкусно с креветками или гребешками", - рассказывает Ярославский.

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