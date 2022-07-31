На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить персиковый гаспаччо.
"Если вы такого еще не пробовали и обожаете холодные супы – вам необходимо попробовать – вам понравится", – советует Ярославский.
Для приготовления "Мастер Шеф" берет уже очищенные ингредиенты в такой пропорции:
300г томатов
300г персика
50г воды
10-15 г сахара
10г сок лимона
75 г сладкий красный перец без кожуры
25г белого хлеба без корочки
12-15г горчицы
35г оливкового масла
Соль по вкусу, соус Табаско по желанию
Сначала с персиков снимаем кожуру – либо просто маленьким ножом, либо специальной «экономкой», либо можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, дальше в холодную воды со льдом – либо просто под холодную воду и кожура легко удаляется.
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В сотейник кладем персик, воду, сахар и сок лимона – доводим до кипения и варим 3-7 минут, в зависимости от зрелости персика. Готовый персик нужно отставить, чтобы остыл.
"С томатов снимаем также кожуру, но по времени тогда их держим в кипятке 25-30 секунд. Красный перец просто экономкой чищу. Хлеб тоже нужно без корочки. Все это мы делаем для того, чтобы текстура супа была однородной и без неприятных частиц кожуры из овощей или хлеба", - объясняет Владимир.
В емкость помещаем все продукты и хорошо перебиваем блендером в однородную текстуру, обязательно пробуем и при необходимости добавляем соль или табаско. Готовый суп ставим в холодильник, чтобы хорошо остыл.
"Я подаю с небольшим количеством «гарнира» из нарезанного кусочками красного перца и свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Если уж хотите что-то оригинальное - это очень вкусно с креветками или гребешками", - рассказывает Ярославский.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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