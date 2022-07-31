Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина показала, як підросла їхня донька Елізабет.

На своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила зворушливі світлини співака з донечкою на руках. Дівчинці вже виповнилося 7 місяців.

Дружина зірки "Голос країни" також пояснила, чому сама не стала фотографуватися разом із сімейством.

"Мама була в ролі фотографа! потім Еліза не захотіла фотосесій, тому мені не повезло", — зізналася Іванка.

Шанувальники Сасанчина в коментарях вітають молодих батьків, дивуються, як швидко росте малеча, та захоплюються її зовнішністю:

"Які гарнюсенькі. Нехай Елізочка росте щасливенькою і здоровенькою красунечкою🔥Щоб в неї було найщасливіше дитинство. Булочка солодка";

"Така красуня, тьфу тьфу. Нехай росте здорова та щаслива і нехай Бог оберігає";

"Яка дівчинка. Іванка неймовірна красуня, Роман красунчик, але Еліза перевершила своїх батьків😍Щастячка маленькій";

"Схожа на маму";

"Таке сонечко. Еліза, зайчику, рости здоровенькою, та без тривог за вікном. А мама з татом, організують тобі життя в шоколаді";

"Нехай ваше янголя росте здоровою та щасливою!";

"Красунька😍, її очки це щось)".

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