На своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила зворушливі світлини співака з донечкою на руках. Дівчинці вже виповнилося 7 місяців.
Дружина зірки "Голос країни" також пояснила, чому сама не стала фотографуватися разом із сімейством.
"Мама була в ролі фотографа! потім Еліза не захотіла фотосесій, тому мені не повезло", — зізналася Іванка.
Шанувальники Сасанчина в коментарях вітають молодих батьків, дивуються, як швидко росте малеча, та захоплюються її зовнішністю:
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"Які гарнюсенькі. Нехай Елізочка росте щасливенькою і здоровенькою красунечкою🔥Щоб в неї було найщасливіше дитинство. Булочка солодка";
"Така красуня, тьфу тьфу. Нехай росте здорова та щаслива і нехай Бог оберігає";
"Яка дівчинка. Іванка неймовірна красуня, Роман красунчик, але Еліза перевершила своїх батьків😍Щастячка маленькій";
"Схожа на маму";
"Таке сонечко. Еліза, зайчику, рости здоровенькою, та без тривог за вікном. А мама з татом, організують тобі життя в шоколаді";
"Нехай ваше янголя росте здоровою та щасливою!";
"Красунька😍, її очки це щось)".
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