Жена победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина показала, как подросла их дочь Элизабет.

На своей странице в Instagram Иванна разместила трогательные фотографии певца с дочкой на руках. Девушке уже исполнилось 7 месяцев.

Жена звезды "Голос країни" также объяснила, почему сама не стала фотографироваться вместе с семейством.

"Мама была в роли фотографа! потом Элиза не захотела фотосессий, поэтому мне не повезло", - призналась Иванка.

Поклонники Сасанчина в комментариях поздравляют молодых родителей, удивляются, как быстро растет малыш, и восхищаются ее внешностью:

"Какие хорошенькие. Пусть Елизочка растет счастливенькой и здоровенькой красавицей 🔥Чтобы у нее было самое счастливое детство. Булочка сладкая";

"Такая красавица, тьфу тьфу. Пусть растет здоровая и счастливая и пусть Бог оберегает";

"Какая девочка. Иванка невероятная красавица, Роман красавчик, но Элиза превзошла своих родителей 😍 Счастья маленькой";

"Похожа на маму";

"Такое солнышко. Элиза, зайка, расти здоровенькой, и без тревог за окном. А мама с папой, организуют тебе жизнь в шоколаде";

"Пусть ваш ангел растет здоровым и счастливым!";

"Красавица😍, ее глазки это что-то)".

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