На своей странице в Instagram Иванна разместила трогательные фотографии певца с дочкой на руках. Девушке уже исполнилось 7 месяцев.
Жена звезды "Голос країни" также объяснила, почему сама не стала фотографироваться вместе с семейством.
"Мама была в роли фотографа! потом Элиза не захотела фотосессий, поэтому мне не повезло", - призналась Иванка.
Поклонники Сасанчина в комментариях поздравляют молодых родителей, удивляются, как быстро растет малыш, и восхищаются ее внешностью:
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"Какие хорошенькие. Пусть Елизочка растет счастливенькой и здоровенькой красавицей 🔥Чтобы у нее было самое счастливое детство. Булочка сладкая";
"Такая красавица, тьфу тьфу. Пусть растет здоровая и счастливая и пусть Бог оберегает";
"Какая девочка. Иванка невероятная красавица, Роман красавчик, но Элиза превзошла своих родителей 😍 Счастья маленькой";
"Похожа на маму";
"Такое солнышко. Элиза, зайка, расти здоровенькой, и без тревог за окном. А мама с папой, организуют тебе жизнь в шоколаде";
"Пусть ваш ангел растет здоровым и счастливым!";
"Красавица😍, ее глазки это что-то)".
Напомним, в сети всплыло неожиданное фото Тины Кароль со взрослым сыном.
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