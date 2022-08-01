Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту, який сподобається навіть тим, хто не надто полюбляє солодке.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати м'ятний брауні.

"Цей рецепт - еліксир кохання 🥰 Підкорить серце навіть того, хто не сильно полюбляє солодке 😉", — рекомендує Ектор.

Для приготування Хіменес-Браво бере такі інгредієнти:

• Цукор — 200 грам

• М’ята — приблизно 30-40 великих листочків

• Борошно — 68 грам

• Какао — 53 грам

• Розпушувач — 2 грама

• Морська сіль — 2 грама

• Вершкове масло — 110 грам

• Яйця — 2 шт

• Шоколад — 170 грам

"Один шматочок цього брауні - топить серця. Обов‘язково до збереження", — наголосив "Майстер Шеф".

На відео Ектор показав усі нюанси приготування брауні. Випікати його потрібно 25 хвилин при температурі 180С.

Українці в коментарях одразу ж оцінили цікаве поєднання:

"супер! Дякую за чудовий рецепт!";

"Випадково прочитала - м'ясного брауні 😄";

"Чудовий рецепт, люблю такі поєднання 🔥";

"мммм, вже хочеться спробувати";

"Це чудовий рецепт для спеки.дякую";

"Треба спробувати, бо люблю дуже шоколад і м'яту. Це точно рецепт для мене".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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