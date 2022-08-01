Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом десерта, который понравится даже тем, кто не слишком любит сладкое.

На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить мятный брауни.

"Этот рецепт - эликсир любви 🥰 Покорит сердце даже того, кто не сильно любит сладкое 😉", - рекомендует Эктор.

Для приготовления Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Сахар – 200 грамм

• Мята – примерно 30-40 крупных листочков

• Мука – 68 грамм

• Какао – 53 грамм

• Разрыхлитель – 2 грамма

• Морская соль – 2 грамма

• Сливочное масло – 110 грамм

• Яйца – 2 шт

• Шоколад - 170 грамм

"Один кусочек этого брауни - топит сердца. Обязательно к сохранению", - подчеркнул "Мастер Шеф".

На видео Эктор показал все нюансы приготовления брауни. Выпекать его нужно 25 минут при температуре 180С.

Украинцы в комментариях сразу оценили интересное сочетание:

"супер! Спасибо за отличный рецепт!";

"Случайно прочла - мясного брауни 😄";

"Великолепный рецепт, люблю такие сочетания 🔥";

"мммм, уже хочется попробовать";

"Это отличный рецепт для жары. спасибо";

"Надо попробовать, потому что люблю очень шоколад и мяту. Это точно рецепт для меня".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

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