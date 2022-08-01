На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить мятный брауни.
"Этот рецепт - эликсир любви 🥰 Покорит сердце даже того, кто не сильно любит сладкое 😉", - рекомендует Эктор.
Для приготовления Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Сахар – 200 грамм
• Мята – примерно 30-40 крупных листочков
• Мука – 68 грамм
• Какао – 53 грамм
• Разрыхлитель – 2 грамма
• Морская соль – 2 грамма
• Сливочное масло – 110 грамм
• Яйца – 2 шт
• Шоколад - 170 грамм
"Один кусочек этого брауни - топит сердца. Обязательно к сохранению", - подчеркнул "Мастер Шеф".
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На видео Эктор показал все нюансы приготовления брауни. Выпекать его нужно 25 минут при температуре 180С.
Украинцы в комментариях сразу оценили интересное сочетание:
"супер! Спасибо за отличный рецепт!";
"Случайно прочла - мясного брауни 😄";
"Великолепный рецепт, люблю такие сочетания 🔥";
"мммм, уже хочется попробовать";
"Это отличный рецепт для жары. спасибо";
"Надо попробовать, потому что люблю очень шоколад и мяту. Это точно рецепт для меня".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.