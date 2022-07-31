На своїй сторінці в Instagram артист розмістив емоційний пост, в якому розповів про нав'язування російської мови та обґрунтував необхідність переходу на українську.

"Жодного разу я не плюнув в обличчя тим, хто розмовляє "русским язиком"! Жодного разу я не крикнув в спину "тварюка, паскуда, наволоч!" Жодного разу я не принижував людей за мову! А знаєте чого? Бо ще багато років тому, на нашу землю прийшов мас🐷ль! Він забирав у нас нашу мову, культуру, історію...У тому, що деяка частина населення говорить російською мовою - я звинувачую мас🐷лів! Я ненавиджу їх за це!", — пише Лазановський.

Співак переконаний, що людям потрібні час та бажання, аби перейти на українську.

"І я радію, що в моєму оточенні є ті прекрасні особистості, які прекрасно усвідомлюють всю цінність нашої мови. Я обіймаю кожного і кожну, хто зрозумів, що мова має значення! Хто вчить її! Хто впускає її у свій мозок! Я завжди кажу, що навіть найгірший суржик в рази краще від мови загарбників!(хоча і її вони теж вкрали!)", — наголосив артист.

Сергій також додав, що не розуміє тих людей, які досі намагаються відстояти російську мову в Україні.

"Для чого ви це робите? Хіба ви не знаєте яка зараз ситуація в країні?", — справедливо обурюється зірка "Голосу країни".

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