Як пише Politeka.net , у себе в Інстаграмі Сергій Лазановський показав невеликий уривок нової пісні, присвяченої Збройним силам України, які героїчно захищають нашу країну від російського агресора.
"Вітаю всіх українців з Днем Української Державності 🇺🇦 Дякуємо нашим З$У, за їхню мужність♥️ Вони наші герої та ангели охоронці 💛💙 Ну і залишаю вам шматок майбутньої прем'єри #ЗСУ🔥 Чергова колаборація з @diresh_music", - написав молодий виконавець .
«ЗСУ фано лупять москаля,
ЗСУ їх женуть через поля,
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ЗСУ захищає свій кордон,
Б'є наше військо - бидло кремлівське», - співав він.
Відео про ЗСУ від Лазановського візвало бурхливу реакцію в українців.
"Файно файно луплять москаля",
"Яка файна українська пісня", - пишуть у мережі.
Раніше Сергій розповів журналістам, що влаштовує вуличні концерти, де збирає кошти для наших захисників.
"Є різні благодійні заходи, на яких також завдяки тому, що є якесь ім'я, люди приходять тебе послухати, вони віддають свої кошти і таким чином допомагають ЗСУ", - повідомив він.
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