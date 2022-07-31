На своей странице в Instagram артист разместил эмоциональный пост, в котором рассказал о навязывании русского языка и обосновал необходимость перехода на украинский.

"Ни разу я не плюнул в лицо тем, кто разговаривает на русском языке! Ни разу я не крикнул в спину "тварь, паскуда, сволочь!" Ни разу я не унижал людей за язык! А знаете чего? Потому что еще много лет назад на нашу землю пришел мос🐷ль! Он забирал у нас наш язык, культуру, историю... В том, что некоторая часть населения говорит на русском языке - я обвиняю мос🐷лей! Я ненавижу их за это!", — пишет Лазановский.

Певец убежден, что людям нужно время и желание, чтобы перейти на украинский.

"И я радуюсь, что в моем окружении есть те прекрасные личности, которые прекрасно осознают всю ценность нашего языка. Я обнимаю каждого и каждую, кто понял, что язык имеет значение! Кто учит его! Кто впускает его в свой мозг! Я всегда говорю, что даже худший суржик в разы лучше языка захватчиков! (хотя и его они тоже украли!)", - подчеркнул артист.

Сергей также добавил, что не понимает тех людей, которые все еще пытаются отстоять русский язык в Украине.

"Для чего вы это делаете? Разве вы не знаете, какая сейчас ситуация в стране?", — справедливо возмущается звезда "Голос країни".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

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