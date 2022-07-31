Злата висловилася про ситуацію із вбивством полонених з Азовсталі, яка шокувала її.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич була учасницею популярного романтичного шоу "Холостячка", в якому намагалася знайти своє нове кохання. Відносини зірки з чоловіком не почалися, як вона хотіла і закінчилися дуже швидко – Андрій Задворний покинув її, без жодних пояснень фактично одразу після шоу.

Злата ж продовжує жити далі, шукає себе та активно працює над новими композиціями. На цей раз артистка розповіла про те, як сильно переживає за наших захисників. Зазначимо, на відміну від багатьох зірок, які втекли з країни, Злата залишилася в Україні та продовжує виступати на благодійних концертах.

Також артистка висвітлює тему захисників Азовсталі та закликає не забувати про те, що наші бійці перебувають у полоні та їх треба також звільняти.

«Водночас не можу зібрати себе воєдино, після вчорашніх новин в Оленівці. Вбивство полонених – це порушень всіх можливих і правил. Думаю, треба активізуватись і виходити на мітинги. Період тиші минув, це вже перейшло всі межі. Знищення полонених – це дозволено, чи виходить?» - обурилася Злата після побачених новин.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.