Злата высказалась о ситуации с убийством пленных из Азовстали, которая повергла ее в шок.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич была участницей популярного романтического шоу "Холостячка", в котором пыталась найти свою новую любовь. Отношения звезды с мужчиной не начались, как она хотела и закончились очень быстро - Андрей Задворный бросил ее, без каких-либо объяснений фактически сразу после шоу.

Злата же продолжает жить далее, ищет себя и активно работает над новыми композициями. В этот раз артистка рассказала о том, как сильно переживает за наших защитников. Отметим, в отличие от многих звезд, сбежавших из страны, Злата осталась в Украине и продолжает выступать на благотворительных концертах.

Также артистка освещает тему защитников Азовстали и призывает не забывать о том, что наши бойцы находятся в плену и их надо также освобождать.

«Одновременно с тем не могу собрать себя воедино, после вчерашних новостей в Оленовке. Убийство пленных – это нарушений всех возможных норм и правил. Думаю, надо активизироваться и выходить на митинги. Период тишины прошел, это уже перешло все границы. Уничтожение пленных – это разрешено, получается?» - возмутилась Злата после увиденных новостей.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.