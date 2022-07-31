Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич была участницей популярного романтического шоу "Холостячка", в котором пыталась найти свою новую любовь. Отношения звезды с мужчиной не начались, как она хотела и закончились очень быстро - Андрей Задворный бросил ее, без каких-либо объяснений фактически сразу после шоу.
Злата же продолжает жить далее, ищет себя и активно работает над новыми композициями. В этот раз артистка рассказала о том, как сильно переживает за наших защитников. Отметим, в отличие от многих звезд, сбежавших из страны, Злата осталась в Украине и продолжает выступать на благотворительных концертах.
Также артистка освещает тему защитников Азовстали и призывает не забывать о том, что наши бойцы находятся в плену и их надо также освобождать.
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«Одновременно с тем не могу собрать себя воедино, после вчерашних новостей в Оленовке. Убийство пленных – это нарушений всех возможных норм и правил. Думаю, надо активизироваться и выходить на митинги. Период тишины прошел, это уже перешло все границы. Уничтожение пленных – это разрешено, получается?» - возмутилась Злата после увиденных новостей.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.