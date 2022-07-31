Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юрій розмістив огидне відео, на якому "типовий" росіянин бере липку стрічку, до якої приклеїлося безліч мух, та облизує її. При цьому чоловік говорить: "Приготував нову страву: пастила з м'ясом. Щас спробуємо... А нічо, їстівненько".

"Ну що тут додати? Тварини!", — лаконічно прокоментував побачене Горбунов.

Українці в коментарях не стримують емоцій, від огиди до болю за те, що через такий непотріб Україна втрачає найкращих своїх людей:

"Ще щура на десерт и буде дуже добре!";

"Це ж що надо таке вживати, щоб таке викладати в інтернет, кончене";

"Нехай привчаються, бо то їхні майбутні поживні речовини";

"Так це ж шеф-кухар «вкусно и точка» 😂";

"Пропили розум разом з онуками, які це все знімають та викладають. Мухи жратимуть дуже скоро, бо швидко проп'ють гроші видані за синів, що безславно згинули в Україні";

"На таких санкції не подіють…(";

"Гадаю, Шреку би сподобалось в росії після такого";

"Ми втрачаємо найкращих, а вони непотріб, як оце";

"В одному відео - картина всіх росіян🤢";

"Скоро тільки таке вам і залишиться жерти, а ще краще, щоб ви самі себе жерли, щоб поменше вас залишилось убогих".

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