Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юрій розмістив огидне відео, на якому "типовий" росіянин бере липку стрічку, до якої приклеїлося безліч мух, та облизує її. При цьому чоловік говорить: "Приготував нову страву: пастила з м'ясом. Щас спробуємо... А нічо, їстівненько".
"Ну що тут додати? Тварини!", — лаконічно прокоментував побачене Горбунов.
Українці в коментарях не стримують емоцій, від огиди до болю за те, що через такий непотріб Україна втрачає найкращих своїх людей:
"Ще щура на десерт и буде дуже добре!";
"Це ж що надо таке вживати, щоб таке викладати в інтернет, кончене";
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"Нехай привчаються, бо то їхні майбутні поживні речовини";
"Так це ж шеф-кухар «вкусно и точка» 😂";
"Пропили розум разом з онуками, які це все знімають та викладають. Мухи жратимуть дуже скоро, бо швидко проп'ють гроші видані за синів, що безславно згинули в Україні";
"На таких санкції не подіють…(";
"Гадаю, Шреку би сподобалось в росії після такого";
"Ми втрачаємо найкращих, а вони непотріб, як оце";
"В одному відео - картина всіх росіян🤢";
"Скоро тільки таке вам і залишиться жерти, а ще краще, щоб ви самі себе жерли, щоб поменше вас залишилось убогих".
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