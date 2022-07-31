В этот раз на своей странице в Instagram Юрий разместил отвратительное видео, на котором "типичный" россиянин берет липкую ленту, к которой приклеилось множество мух, и облизывает ее. При этом мужчина говорит: "Приготовил новое блюдо: пастила с мясом. Щас попробуем... А ниче, съедобненько".

"Ну что тут добавить? Животные!", - лаконично прокомментировал увиденное Горбунов.

Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:

"Еще крыса на десерт и будет очень хорошо!";

"Это же что надо такое употреблять, чтобы такое выкладывать в интернет, конченное";

"Пусть приучаются, потому что это их будущие питательные вещества";

"Да это же шеф-повар «вкусно и точка» 😂";

"Пропили разум вместе с внуками, которые это все снимают и выкладывают. Мухи будут жрать очень скоро, потому что быстро пропьют деньги, выданные за сыновей, бесславно погибших в Украине";

"На такие санкции не подействуют…(";

"Думаю, Шреку бы понравилось в россии после такого";

"Мы теряем лучших, а они такое";

"В одном видео – картина всех россиян🤢";

"Скоро только такое вам и останется жрать, а еще лучше, чтобы вы сами себя жрали, чтобы поменьше вас осталось нищих".

Напомним, в сети всплыло неожиданное фото Тины Кароль со взрослым сыном.

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