В этот раз на своей странице в Instagram Юрий разместил отвратительное видео, на котором "типичный" россиянин берет липкую ленту, к которой приклеилось множество мух, и облизывает ее. При этом мужчина говорит: "Приготовил новое блюдо: пастила с мясом. Щас попробуем... А ниче, съедобненько".
"Ну что тут добавить? Животные!", - лаконично прокомментировал увиденное Горбунов.
Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций:
"Еще крыса на десерт и будет очень хорошо!";
"Это же что надо такое употреблять, чтобы такое выкладывать в интернет, конченное";
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"Пусть приучаются, потому что это их будущие питательные вещества";
"Да это же шеф-повар «вкусно и точка» 😂";
"Пропили разум вместе с внуками, которые это все снимают и выкладывают. Мухи будут жрать очень скоро, потому что быстро пропьют деньги, выданные за сыновей, бесславно погибших в Украине";
"На такие санкции не подействуют…(";
"Думаю, Шреку бы понравилось в россии после такого";
"Мы теряем лучших, а они такое";
"В одном видео – картина всех россиян🤢";
"Скоро только такое вам и останется жрать, а еще лучше, чтобы вы сами себя жрали, чтобы поменьше вас осталось нищих".
Напомним, в сети всплыло неожиданное фото Тины Кароль со взрослым сыном.
Как сообщала Politeka, расстроенная Булитко из "Дизель шоу" обратилась к украинцам, рассказав о беде.
Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" неожиданно высказался по поводу украинского языка.