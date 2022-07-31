Злата розповіла, від чого мучиться вже довгі роки.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич знаходиться вдома і не планує залишати країну. Артистка активно підтримує наших захисників та всіляко закликає допомагати їм.

Як виявилося, на благодійних концертах далеко не завжди Злата почувається нормально. Артистку мучать періодичні сильні мігрені, які впливають її стан.

«Кучу обстежень зробила, ніколи з вами цим не ділилася. Почалося все у дитинстві та згодом тільки погіршилося. Навіть коли вони приходять, я намагаюся вести звичайне життя. Буває, що приходить на два тижні і повторюється кожні 2-3 дні.

Коли ці болі приходять, починаються безсонні ночі. Бувало так, що я мало не знепритомніла прямо на сцені. Можливо, існує методика, яка покращить мій стан», - пише Злата.

Також Злата Огневич вирішила відповісти на цікаві питання шанувальників.

«Страх зради. Я патологічно не довіряю чоловікам і це руйнує все» - пише прихильниця до артистки.

Злата підтримала: «Знайомо. У нових стосунках дивіться на чоловіка не у рожевих окулярах. Побачте реальну людину, не ідеалізуйте. Закохуватися – це чудово, відчувати себе живою, коханою”.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких, як Полякова та Кароль.