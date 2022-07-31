Злата рассказала, от чего мучится уже долгие годы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич находится дома и не планирует покидать страну. Артистка активно поддерживает наших защитников и всячески призывает помогать им.

Как оказалось, на благотворительных концертах далеко не всегда Злата чувствует себя нормально. Артистку мучают периодические сильные мигрени, которые влияют на ее состояние.

«Кучу обследований сделала, никогда с вами не делилась этим. Началось все в детстве и со временем только ухудшилось. Даже когда они приходят, я пытаюсь вести обычную жизнь. Бывает, что приходит на две недели и повторяется каждые 2-3 дня.

Когда эти боли приходят, начинаются бессонные ночи. Бывало так, что я чуть не падала в обморок прямо на сцене. Возможно, существует методика, которая улучшит мое состояние» - пишет Злата.

Также Злата Огневич решила ответить на весьма интересные вопросы поклонников.

«Страх предательства. Я паталогически не доверяю мужчинам и это разрушает все» - пишет поклонница к артистке.

Злата поддержала: «Знакомо. В новых отношениях смотрите на мужчину не в розовых очках. Увидьте реального человека, не идеализируйте. Влюбляться – это прекрасно, ощущать себя живой, любимой".

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.