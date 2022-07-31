Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка під час війни потоваришувала з ще однією співачкою Jerry Heil (Яна Шамаєва), часто радує публіку новинами про свою творчість на сторінці в Instagram. Так, цього разу Олена опублікувала у мікроблозі миле відео зі студії, на якому вона разом із Яною та ще однією співачкою виконують українську народну пісню.

Як виявилось, у компанії з українськими співаками заспівала зірка Євробачення з Литви Моніка Лю. Дивно, але дівчата створили незвичайний трек із соєю закордонною колегою і народна пісня зазвучала зовсім незвично. Спочатку у ролику співає Jerry Heil, потім читає реп Alyona Alyona, а наприкінці приєднується Моніка Лю.

У підписі до публікації Олена написала: "Всі, хто дивився Євробачення, відкрив для себе самобутню @monika_liu_official. Тепер вона — частина україно-литовської пісні, адже Литва — одна з перших країн, яка дуже сильно включилася в допомогу Україні. Ця древня українська народна пісня говорить про те, що було "ізпрежди віка" — в часи, коли світ лише починався! В Україні зараз новий початок — формуються нові починання, нові стосунки і зв‘язки. Хочеться, щоб зв’язок з Литвою назавжди лишився таким дружнім!".

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