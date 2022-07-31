Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая во время войны сдружилась с еще одной певицей Jerry Heil (Яна Шамаева), часто радует публику новостями о своем творчестве на странице в Instagram. Так, в этот раз Алена опубликовала в микроблоге милое видео из студии, на котором она вместе с Яной и еще одной певицей исполняют украинскую народную песню.

Как оказалось, в компании с украинскими певицами спела звезда Евровидения из Литвы Моника Лю. Удивительно, но девушки создали необычный трек со соей заграничной коллегой, и народная песня зазвучала совсем необычно. Сначала в ролике поет Jerry Heil, затем читает рэп Alyona Alyona, а в конце присоединяется и Моника Лю.

В подписи к публикации Алена написала: "Все, кто смотрел Евровидение, открыл для себя самобытную @monika_liu_official. Теперь она часть украино-литовской песни, ведь Литва – одна из первых стран, которая очень сильно включилась в помощь Украине. Эта древняя украинская народная песня говорит о том, что было "прежде века" – во времена, когда мир только начинался! В Украине сейчас новое начало – формируются новые начинания, новые отношения и связи. Хочется, чтобы связь с Литвой навсегда осталась такой дружеской!".

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