Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Україні, перебралася жити до батьків до Хмельницького та організувала притулок для переселенців, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя та роботу на сторінці у Instagram. Цього разу телезірка виклала чарівне фото та оголосила про своє повернення.

Як виявилося, Леся майже два тижні не з'являлася в Instagram і не публікувала нових постів, а тепер повідомила, що повернулася до соцмережі і тепер, схоже, знову радуватиме свою аудиторію новими фото.

На новому знімку щаслива Нікітюк позує в цікавій локації, вона стоїть спиною до камери та загадково посміхається до фотографа. Перед камерою телезірка з'явилася у легкій жовтій сорочці, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі промениста посмішка.

У підписі до публікації Леся написала: "Українці завжди повертаються за своїм. І щоб ніхто не сумнівався. Привіт… я скучила".

Шанувальники відразу почали коментувати і вітати телеведучу: "Як завжди, сонячна і усміхнена", "З поверненням", "І ми скучили", "Ми теж", "Краса!", "Леся, нарешті. Тебе дуже не вистачало", "І ми дуже скучили, добре, що повернулася", "З поверненням, ми чекали", "Ура! І я скучила! Нарешті", "З поверненням", "Лесю ви така хороша, дякую вам за все", "Яка гарна ".

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