Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка взимку зробила собі операцію зі збільшення грудей, часто радує публіку яскравими публікаціями та новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька знімків із нової пікантної фотосесії та звернулася до фанатів із пропозицією.

На нових фотографіях Анна відображена у витончених позах та незвичайному образі. Перед камерою вона з'явилася в білій кофтині цікавого фасону з великим вирізом, під яким видно чорний мереживний ліф. Це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та пружні силіконові принади. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Трінчер написала: "Хочу написати вам пости на різні теми. Що найбільше цікавить? Накидайте варіантів". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Ані: "Дуже красива", "Красуня", "Напиши будь ласка піст що робити, якщо опускаються руки, де шукати мотивацію жити", "Красива", "Яка ти красива", "Чесно, я в захваті", "Шикарна", "Аня, ти просто богиня", "Боже, яка ти красива", "Боже яка ти тут красива".

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