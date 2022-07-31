Популярний в Україні шоумен, ресторатор та блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу шеф-кухар поділився з українцями радісною новиною.

Як виявилося, Ектор став ведучим нового ранкового шоу на телеканалі СТБ, звичайно ж кулінарний проект. Ресторатор виклав чарівні фото зі зйомок, які вже стартували, та розкрив подробиці майбутнього шоу.

"Якщо я скажу, що ви тепер прокидатиметеся зі мною? Скажу більше - це буде на @stbua, а ще я приготую сніданок і підніму настрій на весь день. Ох, ці інтриги. Взагалі хотів сказати, що сьогодні на СТБ вийшло круте шоу з усіма старими-добрими друзями - Боже, як я з цього сумував - де готуватимемо і спілкуватимемося про те, у кого як справи і перевірятимемо один одного на "паляницю". Таку ностальгію отримав від цього, просто зайшовши на майданчик, де всі рідні – команда, кожен гример та його пензлик. Зайшовши на майданчик – я відчув себе як удома, хоч інтер'єр кухні був для мене новий”. - поділився Хіменес-Браво.

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